Representante Carvalho no volverá al Congreso y quiere ser alcalde de Medellín en 2027

Mientras algunos congresistas han concentrado todos sus esfuerzos para competir por la Presidencia de la Republica en el 2026 y saltar del Capitolio Nacional a la Casa de Nariño, otros están pensando desde ya en las elecciones regionales del año 2027.

Por eso, hay quienes tiene claro que no van a volver a aspirar al Legislativo, para competir en el proceso por el cual se van a elegir nuevas autoridades locales. Es de recordar que este Congreso se renovará el 8 de marzo de 2026, día de las elecciones legislativas, y puede que muchos no repitan en su curul.

Pues, uno de esos congresistas es el representante Daniel Carvalho, de Verde Oxígeno, quien no volverá a aspirar a la Cámara y busca lanzarse para ser el sucesor de Federico Gutiérrez en la alcaldía de Medellín.

De hecho, ya empezó a proyectarse en redes sociales para ese cargo y publicó un video en sus cuentas con el siguiente mensaje: “Algunos dicen que soy de izquierda, otros que soy de derecha. Yo prefiero compartir lo que pienso y que cada quien forme su opinión”.

Carvalho ha sido crítico del gobierno Petro; también lo fue de la alcaldía de Daniel Quintero. Y desde el trabajo que hizo en el Congreso, fue muy destacada la Ley contra el Ruido, de su autoría, para reducir la contaminación auditiva en las principales ciudades del país.

En el pasado, Carvalho también fue concejal de Medellín, durante seis años (2016 - 2021) sus banderas fueron sostenibilidad ambiental, equidad de género, cultura y otros.

Ahora, también suenan otros nombres para aspirar a cargos locales. Entre esos, el senador Miguel Ángel Pinto, quien tampoco volvería al Senado, para posiblemente aspirar a la gobernación del departamento de Santander.