Corte Suprema llama a juicio a expresidentes del Congreso Iván Name y Andrés Calle por caso UNGRD

Los expresidentes del Senado y la Cámara afrontarán juicio ante la Sala de Primerq Instancia por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio.

El expresidente del Senado, Iván Name (i), y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.. EFE / Carlos Ortega / Mauricio Dueñas Castañeda

El expresidente del Senado, Iván Name (i), y el expresidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.. EFE / Carlos Ortega / Mauricio Dueñas Castañeda / Carlos Ortega / Mauricio Dueñas Castañeda (EFE)

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia determinó acusar y llamar a juicio a los expresidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, por su presunta participación en el escándalo de la UNGRD.

Los congresistas son señalados por la presunta recepción de sobornos entregados por Sneyder Pinilla y Sandra Ortiz, para beneficiar la agenda del gobierno en el Congreso de la República.

La Sala acusó a los congresistas por los delitos de cohecho impropio y peculado por apropiación a favor propio, tras labores investigativas que incluyen declaraciones y pruebas técnicas, con indicios suficientes de la presunta recepción de 4.000 millones de pesos.

El caso, de no presentarse recurso de reposición, pasará a la Sala de Primera Instancia de la alta corte, con el fin de que Iván Name y Andrés calle sean enjuiciados por su supuesta relación con este escándalo de corrupción.

Los expresidentes del Senado de la República y la Cámara de Representantes continuarán detenidos conforme avanza la actuación.

