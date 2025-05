“Son un peligro para la comunidad”: Corte Suprema de Justicia sobre Iván Name y Andrés Calle

Andrés Calle e Iván Name. Fotos: Colprensa - Catalina Olaya

La W conoció en primicia el documento de 183 páginas por medio del cual la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura y detención inmediata de los expresidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, por el escándalo de sobornos con dineros de la UNGRD, para favorecer reformas del gobierno.

En el escrito mediante el cual avalaron la captura los magistrados Francisco Farfán, Marco Antonio Rueda, César Augusto Reyes y Misael Rodríguez, y salvaron parcialmente su voto Cristina Lombana y Héctor Alarcón (4-2), la posición mayoritaria concluyó que la necesidad de detenerlos era “evidente” con base en las graves pruebas que obran en su contra y el riesgo de que, continuando en el congreso, puedan continuar cometiendo presuntas conductas ilícitas.

Frente a Name, la Sala consideró que no puede desestimarse “que fue incluso elegido recientemente presidente del Congreso, con el apoyo de la totalidad de los partidos, y todos estos hechos objetivos permiten reafirmar el riesgo de reiteración de la conducta, y en general el riesgo de peligro para la comunidad que representa".

En el caso de Andrés Calle, poderoso congresista del departamento de Córdoba, la posición mayoritaria concluyó que la “fuerza política” que lo acompaña le permitió llegar a la presidencia de la Cámara de Representantes, por tanto, se trata de un “destacado dirigente político”, de quien se tiene una alta inferencia de responsabilidad en los hechos que generan un “desvalor ético social” apropiándose de dineros que eran para ayudar a la población vulnerable".

“...en atención a que sus conductas pudieron impactar negativamente el sistema democrático del Estado, conllevan a deducir que en libertad probablemente podría incurrir en las mismas infracciones punibles que se le endilgan. Bajo tal entendido, el diagnóstico de necesidad de la medida de aseguramiento preventiva refulge evidente" agregó duramente la Sala en su determinación.

De acuerdo con la conclusión emanada de la Sala, tanto Iván Name como Andrés Calle, representan un “peligro para la comunidad” porque a su juicio “mostraron un posible irrespeto en la preservación y garantía de los derechos más esenciales de quienes la integran, actuando al parecer, sin ningún límite, para afectar el bien común en procura de la satisfacción de sus propios intereses y apetencias”.

Para la Sala existe la posibilidad fundada de que los congresistas hubieren aceptado y recibido los 4.000 millones de pesos que les entregó Sneyder Pinilla por orden de Olmedo López, los cuales, aunque fueron recibidos por Pinilla a Pedro Castro Espinosa, se “cuadraron” con la contratación de los carrotanques de La Guajira.

“No sobra advertir que los procesados tuvieron el dominio del hecho, toda vez que tenían la posibilidad de interrumpir el curso causal desde un primer momento, reversando la decisión de recibir los recursos, cuya entrega ilegal habían pactado, lo que reafirma su condición de coautores intervinientes" determinó la Sala.

En el caso particular de la colaboración de Olmedo López y Sneyder Pinilla, la Sala valoró positivamente sus dichos y les dio credibilidad junto con las pruebas que allegaron. Para los magistrados las aseveraciones de Sneyder Pinilla y del conductor de Sandra Ortiz, así como el análisis de las pruebas como las celdas dan cuenta de una presunta demostración de hechos que incriminan, por ejemplo, a Iván Name: “porque tal como lo ha subrayado, sitúan a la mensajera de este, Sandra Ortiz Novoa, en las fechas 12 y 13 de octubre en el lugar y los espacios de tiempo en los cuales Pinilla Álvarez sostiene que le hizo entrega de los 3.000 millones de pesos”.

Aunque distintos congresistas señalaron que Iván Name no tuvo ningún tipo de cambio en su comportamiento frente a las iniciativas del gobierno, postura compartida por exministros como Luis Fernando Velasco, y que al contrario siempre se mostró “hostil” con el ejecutivo, para la Sala, dicho planteamiento se he seriamente “menguado” por la condición de imputada de Sandra Ortiz y la condición de “indiciados” que tienen Carlos Ramón González y el exministro Velasco.

Noticia en desarrollo...

Orden de captura de Iván Name y Andrés Calle. Foto: Suministrada Ampliar

