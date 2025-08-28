Asesinaron a un reconocido líder social del Valle en el norte del Cauca

En el municipio de Corinto, norte del Cauca fue asesinado el líder social Jaime Becerra Castilla tras ser atacado por hombres armados, al parecer, integrantes de las disidencias.

Becerra Castilla era líder comunitario, excandidato al concejo, reconocido por su entrega a la comunidad y funcionario de la alcaldía de Candelaria en el Valle del Cauca.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, manifestó que los hechos ocurrieron cuando Becerra realizaba laborares en la localidad, acompañado de dos policías y fueron abordados por sujetos armados que se movilizaban en una camioneta.

“Se produjo un intercambio de disparos que dejó herido a Jaime Becerra, posteriormente perdió la vida por la gravedad de las lesiones en un centro asistencial. Uno de los policías que lo acompañaba murió en el sitio”, dijo Indepaz.

De acuerdo con información preliminar, el suceso violento sería una acción de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco.

Leonardo González, director de Indepaz, manifestó que para el territorio se habían emitido alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo que advertían el riesgo para los defensores de Derechos Humanos y quienes se dedican al liderazgo social, por la imposición de formas de control de grupos armados al margen de la ley.

“Con el homicidio de Jaime Becerra Castilla, ya son 105 los líderes sociales asesinados en el país en lo corrido del 2025”, puntualizó González.