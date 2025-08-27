Regiones

Autoridades frustraron ataque terrorista con dron en el norte del Cauca

La señal del dispositivo fue inhibida y quedó ubicado sobre una vivienda

El dispositivo fue retirado del sector para ser destruido de manera controlada. Crédito: Suministrada.

Las autoridades frustraron un ataque terrorista que disidencias de las Farc pretendían perpetrar con dron y explosivos en el norte del Cauca.

Los hechos se registraron en el municipio de Santander de Quilichao donde el equipo anti drones de la Fuerza Pública logró inhibir la señal del dispositivo que estaba acondicionado con una granada artesanal.

El alcalde local Luis Eduardo Grijalba manifestó que el dispositivo quedó en el techo de una vivienda a unos 100 metros de la Estación de Policía.

La secretaria de gobierno, María Luisa Holguín afirmó que, “de nuevo nuestro municipio es objeto de ataques terroristas por parte de grupos armados al margen de la ley. Gracias a la rápida reacción del Ejército y la Policía Nacional se evitó que sucediera una tragedia con las personas de nuestro municipio”.

Al lugar llegaron los uniformados para retirar la carga y posteriormente destruirla de manera controlada fuera del perímetro urbano sin afectación para los civiles.

Tras el suceso desde Santander de Quilichao se pidió al Gobierno nacional realizar acciones conjuntas e inmediatas y dotar al municipio de herramientas tecnológicas para afrontar las amenazas.

En esta zona del Cauca operan las estructuras Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las disidencias de Iván Mordisco responsables de múltiples crímenes.

