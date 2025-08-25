Gobernador del Cauca denunció un plan para asesinarlo por parte de las disidencias de Iván Mordisco

En Gobernador del Cauca Octavio Guzmán denunció que hay un plan para asesinarlo por parte de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, al parecer, por su ejercicio en defensa de las comunidades.

“Es conocido que tengo amenazas, incluso hay un plan para matar al gobernador del Cauca”, señaló en sus declaraciones al concluir la ceremonia de transmisión de mando de la Tercera División del Ejército.

También mencionó que se realizan ejercicios de protección en el marco del ejercicio del cargo.

Detrás de esas intenciones estaría el Bloque Occidental de las disidencias; “sabemos que hay una directriz de esta organización delincuencial porque seguramente soy uno de los que defiende las comunidades y trabajo de la mano de nuestra Fuerza Pública”.

Guzmán resaltó que no son solo intimidaciones contra su integridad, también la de los líderes y lideresas en cada uno de los territorios que a través de sus voces defienden los derechos de los que tienen miedo a hablar.

“Estos planes ya son de conocimiento de la Fiscalía, la Policía y el Ejército. Entretanto sigo con el firme propósito de que nuestra vocación de servicio siempre nos motivará a salir a cada uno de los municipios”, puntualizó.

Las medidas de seguridad en las inmediaciones del edificio de la gobernación del Cauca ubicado en el centro de Popayán fueron reforzadas, así como el esquema de protección del mandatario.