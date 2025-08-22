Tras ataques terrorista en valle y Antioquia refuerzan la seguridad en Popayán y el Cauca

Cierres perimetrales en los edificios de la Gobernación del Cauca, la alcaldía de Popayán entre las medidas, Crédito: Alcaldía de Popayán.

Las autoridades en el Cauca endurecieron las medidas de seguridad después de conocer los ataques terroristas en Antioquia y el Valle del Cauca que dejaron un saldo fatal de 12 policías y seis civiles asesinados además de más de 70 heridos.

Cierres perimetrales en los edificios de la Gobernación del Cauca, la alcaldía de Popayán, así como en las instalaciones policiales y militares incluida la Tercera División del Ejército se encuentran entre las determinaciones.

Juan Carlos Muñoz, alcalde de Popayán manifestó que impartió órdenes para que se realicen los controles en las entradas y salidas de la ciudad con la Policía Metropolitana y el Ejército con acompañamiento de la secretaría de gobierno y la oficina de seguridad.

Víctor Fuli, secretario de gobierno en Popayán afirmó que se realizará un consejo de seguridad para reforzar las medidas que permitan blindar la ciudad.

Además, se ratificó la prohibición de la circulación y parqueo de motocicletas en horario nocturno.

Los funcionarios se solidarizaron con los caleños y con las autoridades locales de la capital del Valle del Cauca tras el suceso violento.

Ya se habían extremado las condiciones de seguridad en localidades del norte del Cauca, El Cañón del Micay y el Macizo Colombiano ante la posibilidad de actos terroristas de grupos armados al margen de la ley.