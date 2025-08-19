Avanza nueva fase de la operación Perseo contra las disidencias de las Farc en el Cauca

Los uniformados se encuentran los corregimientos de Huisitó y San Juan de Micay del municipio de El Tambo. Crédito: Ejército Nacional.

La Tercera División del Ejército Nacional informó el desembarco de más de 300 soldados y policías con entrenamiento diferencial para combatir a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc en el Cauca en el marco del despliegue de la Operación Perseo II.

Los uniformados con el apoyo de helicópteros UH-60 Black Hawk, vehículos blindados, aeronaves no tripuladas y artillería se encuentran los corregimientos de Huisitó y San Juan de Micay del municipio de El Tambo.

Según el Ejército, “estos sitios son retaguardia estratégica de la estructura criminal Carlos Patiño”.

La Fuerzas Militares resaltaron que “las tropas en tierra ejecutan maniobras ofensivas que permitirán neutralizar la amenaza que representa esta estructura criminal en la población civil, para garantizar así el control territorial y la gobernabilidad regional”.

El comandante de la Tercera División del Ejército nacional, general Federico Mejía aseveró que, “esto permitirá llevar a cabo los diferentes planes, proyectos y programas del gobierno nacional en esta zona del departamento, buscando el desarrollo del territorio y de la población civil”.

En paralelo, la Fuerza Aeroespacial en coordinación con la Polía continúan con las operaciones para debilitar a las estructuras criminales que han afectado la tranquilidad de la región.