Abren investigación a militares por presuntas irregularidades contra senadora Aida Quilcué en Cauca

A pesar de enseñar las respectivas identificaciones como congresista, la hicieron descender del vehículo en una zona insegura. Crédito: Suministrada.

Presuntos miembros del Batallón del Ejército Cacique Pigoanza serán investigados por la Procuraduría General por supuestos seguimientos y acciones intimidatorias contra la senadora Aida Quilcué en el Cauca.

Según Quilcué, cuando se desplazaba entre el municipio de Popayán y Plata (Huila), militares en motocicletas la persiguieron e hicieron detener el vehículo en el que se movilizaba de manera abrupta.

La congresista denunció que en la zona no se registraba ninguna señal de retén militar y que además de enseñar las respectivas identificaciones como congresista, la hicieron descender del vehículo en una zona insegura.

“Si hay un retén, señalización y hacen el pare, pues uno tiene que parar”, pero no fue así: “Me siguieron y esto fue muy difícil, especialmente para mí y mi hija, porque no estamos en un sitio en el que uno pueda decir que no tenemos riesgo”, resaltó.

Al respecto, la Procuraduría resaltó que, “si bien existe una función militar sobre el control del territorio, sus actuaciones deben encontrarse sujetas a la ley y con el respeto de las garantías y derechos humanos que amerita su labor”.

Ante la situación se abrió una indagación disciplinaria para determinar presuntas actuaciones irregulares por parte los militares.

Organizaciones indígenas pidieron al Ejército hacer una revisión de los protocolos y procedimientos además de garantizar claridad en las operaciones.