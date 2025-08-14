Dos policías fueron asesinados en Morales, Cauca

Dos policías fueron asesinados en el perímetro urbano del municipio de Morales Cauca. En medio de los hechos delincuentes dejaron un presunto artefacto explosivo cerca de la Alcaldía municipal. Ante la amenaza, el edificio fue evacuado.

Al parecer, hombres armados desde una camioneta dispararon ráfagas de fusil contra los uniformados, cegándoles la vida.

Ante el presunto explosivo en una de las esquinas del edificio municipal, el personal de la alcaldía y el hospital local fue evacuado.

El alcalde de Morales, Oscar Guachetá, aseveró que, “estamos con zozobra, fue en cuestión de minutos, vamos a programar consejo de seguridad para oficializar los datos”.

En esta zona del Cauca hay presencia delictiva de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, lideradas por ‘Iván Mordisco’.

El Gobierno departamental afirmó que el suceso podría estar relacionado con un plan pistola.

Las autoridades policiales y militares despegaron un dispositivo espacial para controlar recuperar el orden público.