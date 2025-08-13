Reportan la desaparición de dos menores en el Cauca, se teme que hayan sido reclutados

Los jóvenes fueron vistos por última vez el pasado 2 de agosto en el casco urbano de Toribío. Crédito: Alcaldía de Toribío, Cauca.

El Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos denunció la desaparición de dos adolescentes en el norte del Cauca, en una zona con presencia de las disidencias de las Farc. Se teme que hayan sido reclutados por la estructura ilegal.

Se trata de David Casamachín y José Yule, primos y oriundos de la localidad de Jambaló.

De acuerdo con el Tejido, fueron vistos por última vez el pasado 2 de agosto en el casco urbano de Toribío, “desde entonces no se conoce información sobre su paradero”.

La Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, (ACIN), resaltó que, “se declaró la búsqueda zonal, regional y nacional de los adolescentes con el objetivo de dar con su paradero”.

La autoridad indígena del norte del Cauca, Eibar Fernández, afirmó que, “estamos en alerta máxima no solo por los desaparecidos sino por el incremento del reclutamiento forzado en nuestros territorios situación que nos pone en un panorama complejo para el ejercicio de la gobernabilidad y la defensa de la vida y el territorio”.

También explicó que esperan que los jóvenes regresen en el menor tiempo posible, sanos y salvos, al seno de sus hogares

Familiares y líderes comunitarios hicieron un llamado al Gobierno nacional, a los actores armados y a la Defensoría del Pueblo para que se activen acciones humanitarias para esclarecer la desaparición y ubicar a los menores.

En la zona hay presencias de la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, señalada de presuntas prácticas de reclutamiento en el territorio.