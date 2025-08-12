Nueva masacre en el Cauca, tres hombres fueron asesinados con disparos

Víctimas de la reciente masacre en el Cauca. Crédito: Suministrada.

Sigue la violencia en el Cauca, en las últimas horas se registró una masacre en zona rural del municipio de Bolívar en el sur de la región, tres hombres fueron asesinados con disparos.

Inicialmente en la vereda La Monja del corregimiento de La Carbonera sujetos armados asesinaron a un hombre identificado como Francisco Narváez, otros dos ciudadanos fueron llevados con rumbo desconocido.

Posteriormente aparecieron si vida en la vereda Guayabillas; las víctimas son Benjamín Narváez y Joaquín Cajas.

La alcaldesa de Bolívar, Sandra Rodríguez, rechazó el suceso violento y afirmó que otro cuerpo fue encontrado en la vereda el Hato, corregimiento de Rastrojos. Aún no ha sido identificado ni confirmado si el homicidio estaría relacionado con el asesinato múltiple.

Los presuntos responsables del suceso violento se habrían identificado como integrantes de la estructura Andrés Patiño de las disidencias de las Farc.

Este grupo ingresó recientemente al Macizo colombiano para disputarse el control del territorio con estructuras del ELN.

Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para conocer los móviles del crimen y dar con el paradero de los responsables.

Esta sería la masacre número 46 perpetrada en el país en lo corrido del 2025.