No podemos permitir que sigan atacando a nuestros policías y a las poblaciones: Mindefensa

Tras el ataque de las disidencias de las Farc en la cabecera municipal de La Vega, Cauca, que dejó dos polías y cuatro civiles heridos se pronunció en los micrófonos de La W el ministro de Defensa Pedro Sánchez.

El funcionario aseveró que, “actuamos inmediatamente cuando se registró este ataque criminal, terrorista contra nuestros policías, se desplegaron todas las capacidades y orientamos acciones determinantes para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”.

Asimismo, explicó que, “no podemos permitir que sigan atacando a nuestros policías, a las poblaciones; tenemos que hacer una neutralización anticipada y con ese enfoque estamos adelantando operaciones en esa zona”.

Frente al ataque de la estructura Andrés Patiño de las disidencias lideradas por ‘Iván Mordisco’, resaltó que el grupo armado intenta expandirse como consecuencia de la Operación Perseo que se realiza en el Cañón del Micay y la Operación Cordillera que se desarrolla en Nariño.

“Cuando se afecta a una de estas estructuras en algún lugar se produce una situación que algunos llaman efecto globo, pretenden expandirse hacia otras zonas. Están intentando llegar al Macizo Colombiano para disfrutar criminalmente del oro con el ELN”, explicó.

El ministro puntualizó que en este territorio hace más de un mes se desplegaron tropas que fue una determinación que se tomó en un consejo de seguridad realizado en Popayán donde se analizó la situación con los alcaldes del Macizo Colombiano.