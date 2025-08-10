Destrucción de 120 kilogramos de explosivos evitó ataques terroristas en el Cauca, según autoridades

Después de que los binomios caninos confirmaran la amenaza, el equipo EXDE - DELTA realizó los protocolos establecidos para la destrucción controlada de los explosivos. Crédito: Ejército Nacional.

La Tercera División del Ejército Nacional informó que con la neutralización de 120 kilogramos de explosivos en la costa pacífica caucana se evitaron acciones terroristas por parte de los grupos armados ilegales.

Los hechos se registraron en zona rural del municipio de López de Micay, en donde uniformados del Batallón de Infantería Número 56 de la Brigada 29 ubicaron las cargas acondicionados en cilindros de 100 libras.

Después de que los binomios caninos confirmaran la amenaza, el equipo EXDE - DELTA realizó los protocolos establecidos para la destrucción controlada de los explosivos.

El Ejército señaló que, “con esta acción se evitan ataques contra la población civil, la infraestructura y las tropas”.

Según información preliminar, las cargas pertenecerían a estructuras de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Ivan Mordisco’.

Las Fuerzas Militares puntualizaron que en lo corrido del 2025, las tropas lograron la ubicación y destrucción de más de 2.500 kilogramos de explosivos en el suroccidente del país, afectando la capacidad delictiva de los grupos armados al margen de la ley.