Nuevo caso de feminicidio causa indignación en el Cauca

Yesica Lorena Yonda, oriunda del municipio de Silvia, víctima de feminicio en el municipio de Argelia. Crédito: Suministrada.

Hay indignación en el Cauca por un nuevo caso de feminicidio luego de que una mujer indígena de 23 años perdiera la vida, al parecer, a manos de su pareja sentimental.

El suceso agrava la compleja situación para las mujeres en el departamento caucano.

La víctima fue identificada como Yesica Lorena Yonda, oriunda del municipio de Silvia y residente del corregimiento de El Mango de la localidad de Argelia.

Los hechos son materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Yesica Lorena era madre de una pequeña niña de siete años.

La administración municipal y la casa de la Mujer de Argelia rechazaron los hechos y todos los actos que atenten contra la vida de las mujeres.

Por su parte el Instituto Técnico ARCAFEE, donde la joven realizaba estudios de enfermería afirmó que se trata de una irreparable pérdida.

“Como institución y como sociedad repudiamos de forma categórica todos los feminicidios y cualquier forma de violencia contra las mujeres”, aseveró la institución.

Este hecho se suma a los actos de violencia donde murieron la semana pasada Astrid Viviana Ordonez en Argelia, Leibi Lorena Pinzón en Santander de Quilichao, y Adriana y Laija Tamara, madre e hija en el municipio de Padilla.

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres exigieron investigaciones exhaustivas y dar con el paradero de los responsables.

