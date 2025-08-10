Disputa territorial no puede convertirse en la muerte de la población: gobernador del Cauca

Octavio Guzmán, gobernador del Cauca. En el círculo, La Vega, Cauca. Fotos: suministradas.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, rechazó el ataque terrorista registrado en la cabecera municipal de La Vega, que dejó dos policías heridos y cuatro civiles lesionados.

Los uniformados y un civil fueron remitidos a un hospital de Popayán. Otros tres habitantes del territorio presentaron afectaciones por aturdimiento.

“Ya habíamos advertido que la disputa territorial entre actores armados ilegales iba a dejar a la población civil por el fuego cruzado. Nuestra solidaridad con los habitantes de la cabecera municipal y nuestra firmeza para generar las alerta para el Macizo Colombiano”, explicó el gobernador.

Además el mandatario agregó que, “la disputa territorial no puede convertirse en la muerte de la población que no está participando en el conflicto armado”.

El gobernador hizo énfasis en que desde la institucionalidad se seguirá trabajando por la paz y por la vida.

La Fuerza Pública recuperó el control de la zona, mientras que el Ejército Nacional reforzó la presencia de las tropas para evitar más alteraciones al orden público.