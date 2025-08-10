Regiones

Personería de La Vega, Cauca, exigió respeto por derechos humanos tras ataque a la fuerza pública

El suceso violento puso en riesgo la integridad de menores, adultos mayores y jóvenes que presentaban las pruebas Icfes.

Personería de La Vega, Cauca, exigió respeto por derechos humanos tras ataque a la fuerza pública. Foto: suministrada.

La Personería de La Vega, Cauca, rechazó el ataque con explosivos que dejó policías y civiles heridos en la cabecera municipal.

El personero Carlos Felipe Vidal señaló que la detonación sería una acción, presuntamente atribuida a grupos armados al margen de la ley.

“En nuestra labor de velar por la guarda y promoción de los derechos humanos, rechazamos de manera categórica los hechos ocurridos en la localidad que generaron temor y zozobra en la comunidad”, señaló el funcionario del ministerio público.

Este suceso atenta contra la vida, la integridad y la tranquilidad de la población civil.

“Expresamos preocupación por el riesgo que estas acciones representan para niños, niñas, adolescentes, adultos y personas mayores en nuestro municipio”, explicó vidal.

El funcionario hizo un llamado a las autoridades competentes para adelantar las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar la protección y seguridad de los habitantes.

El personero resaltó que acompaña a la comunidad y articula acciones institucionales para hacer seguimiento al lamentable suceso con el fin de velar por la defensa de los Derechos Humanos y el respeto al Derecho Internacional Humanitario.

En La Vega se cancelaron las Pruebas ICFES, porque el suceso violento tuvo lugar cuando los estudiantes culminaban la sesión uno del examen.

