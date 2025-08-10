Dos policías y cuatro civiles heridos tras ataque contra la fuerza pública en La Vega, Cauca

Se presentó ataque contra la fuerza pública en La Vega, Cauca. Foto: suministrada.

Un grupo armado atacó con explosivos y disparos a la Fuerza Pública en el perímetro urbano en el municipio de La Vega, en el sur del Cauca dejando a dos policías y cuatro civiles heridos.

Los hechos se registraron en medio de la conmemoración de los 248 años de fundación de la localidad.

La alcaldía municipal denunció que “se han registrado más de ocho explosiones, ataques con drones y ráfagas de disparos poniendo en riesgo la vida de nuestro habitantes y opacando una fecha que debería ser de unión y alegría”.

Los uniformados y civiles lesionados reciben atención en el hospital local y se evalúan su extracción a centros médicos de mayor complejidad.

Los habitantes que quedaron en medio del fuego se vieron obligados a refugiarse al interior de la iglesia y la galería para salvaguardar su integridad.

La administración municipal hizo un llamado urgente al los actores armados para que cesen los hostigamientos y ataques que afectan a la población civil.

Preliminarmente se conoce que la acción terrorista sería obra de la estructura Andres Patiño, de las disidencias de las Farc lideradas por ‘Ivan Mordisco’.

En el Macizo Colombiano este grupo armado ilegal y facciones del ELN se disputan el control territorial y en sus confrontaciones han dejado confinada y desplazada a la población.