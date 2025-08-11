Desde el Cauca diferentes sectores rechazaron el asesinato del senador Miguel Uribe

Con la confirmación de la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe diferentes dirigentes del departamento del Cauca rechazaron el suceso.

El represente a la cámara por la región caucana y exgobernador del Cauca Óscar Campo envió un mensaje de condolencias y solidaridad con la familia de la víctima y manifestó que, “Siento un profundo dolor de patria con la muerte de Miguel. Más allá de coincidencias o discrepancias, este magnicidio desnuda la realidad de la democracia en Colombia que, por más herida que esté en estos momentos, no podemos dejar sucumbir ante los desadaptados y los criminales”.

El también senador Temístocles Ortega, resaltó las cualidades de Miguel Uribe afirmando que, “Se trata de un hombre joven, inteligente, comprometido, soñador. Como tantos otros jóvenes en todas partes asesinados vil y cobardemente. Y mujeres y niños y adultos. Esta violencia atroz, miserable, que no cesa. Que se incrementa incluso, por todas partes. Hablé con Miguel en el Senado durante un buen rato, sobre muchos temas, conocí a su madre, su abuelo. Y le recalqué su juventud y la necesidad de abrir la mente y el espíritu y la voluntad para reconciliar y unir este país, en lo que coincidíamos plenamente”.

Entre tanto, el alcalde de Popayán Juan Carlos Muñoz también lamentó el fallecimiento del senador y manifestó que, “Mi solidaridad completa con su familia y quienes lo acompañan en este doloroso momento. Que Dios les brinde fortaleza en medio de esta pérdida”.

El representante a la cámara Ermes Pete, afirmó que, “insistimos que Colombia debe de rechazar contundentemente la violencia y el asesinato de nuestros líderes”.

Finalmente, el también representante a la cámara, Jorge Bastidas aseveró que, “expreso mi solidaridad con sus compañeros del Centro Democrático, sus amigos y especialmente con su familia, quienes hoy viven el enorme dolor de perder a un padre, un esposo y un hijo”.

Las voces de diferentes sectores políticos y sociales del Cauca se sumaron al llamado de justicia por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe.