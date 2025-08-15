Millonaria recompensa por los responsables del asesinato de dos policías en el Cauca

Las víctimas fueron identificadas como los patrulleros Sergio Andrés Trujillo Garrido y Jordán Isaac Rosado Salles. Crédito: Policía Nacional.

Las autoridades dispusieron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita identificar y ubicar a los responsables de asesinar por la espalda y a quemarropa a dos policías en Morales Cauca.

Las víctimas fueron identificadas como los patrulleros Sergio Andrés Trujillo Garrido y Jordán Isaac Rosado Salles que habían llegado al territorio para reforzar las acciones de seguridad.

En vídeo quedó registrado el momento en el que cinco sujetos, presuntamente integrantes de las disidencias de las Farc huyen corriendo por el parque principal después de perpetrar el crimen y hurtar las armas de dotación de los policías.

El comandante de la Policía Cauca, coronel Giovanni Torres informó que se están ampliando y verificando las investigaciones del caso.

“Tenemos conocimiento específico por información de la comunidad y vídeos que circulan sobre la probable vinculación de una estructura de milicias en Morales por los cuales ofrecemos la recompensa, principalmente por su identificación”, dijo el coronel.

El oficial agregó que, “alias ‘Chamo’, ‘El Paisa’, ‘AKT’, ‘Pastuso’, ‘Andrés Salazar’, ‘Francesco’, y alias ‘Gina’ estarían directamente vinculados con este doble homicidio. Iremos por ellos”.

En Morales las unidades policiales y del Ejército realizaron maniobras para establecer más puntos de seguridad.

Gobirno departamental.

La secretaria de gobierno del Cauca, Maribel Perafán envió en mensaje de solidaridad a la Policía Nacional y la familia de los uniformados asesinados.

La funcionaria afirmó que en la zona de los hechos delinque la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc. También explicó que el suceso podría estar relacionado con el aniversario de la muerte de alias ‘Jaimito’, desde donde nace esta estructura delincuencial.

“Seguimos en alerta en el municipio de Morales, así como en las localidades de Cajibío, Piendamó, Suárez y Buenos Aires donde hace presencia este grupo armado ilegal”, resaltó la secretaria de gobierno.

Alcaldía de Morales

Para evitar mayores alteraciones al orden público la administración municipal de Morales decretó el toque de queda del 14 al 17 de agosto desde las siete de la noche a las seis de la mañana.

También prohibió el expendio y consumo de alcohol, espectáculos y tránsito de ciertos vehículos con el objetivo de proteger la vida y el orden público.