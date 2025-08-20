Neutralizado el principal centro logístico, munición y explosivos de las disidencias en el Cauca

Más de 200 mil cartuchos de diferentes calibres y una tonelada y media de explosivos fueron incautados. Crédito: Ejército Nacional.

La Tercera División del Ejército Nacional informó que con la incautación de más de 200 mil cartuchos de diferentes calibres y una tonelada y media de explosivos se propinó un contundente golpe a la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc en el Cauca.

El general Federico Mejía, explicó que los elementos se encontraron en el marco de la Operación Acero en el corregimiento de Honduras, jurisdicción del municipio de El Tambo, Cañón del Micay.

“Llegamos hasta al centro logístico más grande de abastecimiento y almacenamiento de municiones y explosivos del Cañón del Micay, que proveía a todas las comisiones y estructuras del Bloque Occidental Jacobo Arenas para continuar delinquiendo en el suroccidente del país”, dijo el oficial.

En el lugar ubicado en medio de 75 humildes viviendas se encontraron máquinas y talleres acondicionados para la fabricación de toda la logística criminal controlada por la estructura Carlos Patiño.

El general señaló que mientras se desarrollaba la operación y luego que varios de los elementos fueran destruidos y mientras las tropas salían del sector, parte de la población llegó para impedir el avance militar; “pero se les recordó el incidente del pasado 23 de junio en Fondas y la posibilidad de judicialización por impedir las labores constitucionales y se retiraron del sector”, resalto Mejía.

Asimismo, explicó que con este golpe de debilita la capacidad delictiva del grupo armado ilegal perdiendo la logística para surtir de material de guerra y continuar con las acciones terroristas.

La acción ofensiva se realizó en cooperación con la Fuerza Aérea y la Policía Nacional.