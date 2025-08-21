La crisis de violencia que atraviesa el Cauca será debatida en el Congreso de la República

El representante a la Cámara por el Cauca Oscar Campo informó que la crisis de violencia, los problemas socioeconómicos y el riesgo electoral en la región caucana serán debatidos en dos sesiones de control político aprobadas por la Comisión Primera.

De acuerdo con Campo, “el Estado de Derecho en el Cauca se encuentra en cuidados intensivos”, entre otras cosas por las acciones de los grupos armados al margen de la ley que han aumento en el suroccidente del país, “ha incrementado el control territorial de estas estructuras quienes controlan la vida de los caucanos mientras el Gobierno sigue ausente y sin respuesta”.

En este espacio se le solicitarán explicaciones al ministerio de Defensa, al Comisionado de Paz, al Departamento Nacional de Planeación, así como al Programa de Sustitución de Cultivos y a la Registraduría sobre las medidas adoptadas frente a las problemáticas del Cauca.

"El control político no nos va a poner hablar solo sobre la Fuerza Pública y las dificultades de la paz total, sino de todo lo que amedrenta a una sociedad, (...), no hay a quién reclamarle, quién garantiza los derechos, quién garantiza la vida, la movilidad, quién le garantiza a una madre que su hijo no va a ser reclutado cuando va a la escuela. La institucionalidad debe levantarse, hablar por la sociedad, porque la sociedad está amenazada”, dijo Campo.

El representante junto a otros parlamentarios también indagarán sobre el estado de los pactos territoriales de Cauca y Nariño que después de más de un año de ser anunciados aún no se han implementado.