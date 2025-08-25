Líder indígena e integrante del equipo del Alto Comisionado de Paz fue víctima de un retén ilegal en

El líder indígena Manuel Mavisoy, secretario general de Gobierno Mayor de la organización indígena e integrante del equipo de Otty Patiño, en la consejería para la paz, fue víctima de un retén ilegal en la vía Panamericana entre Popayán y Cali.

Los hechos se registraron en el sector de El Pital cuando la víctima se desplazaba junto a sus acompañantes y escoltas hacia el municipio de Caldono.

De acuerdo con la denuncia, ahí fueron interceptados por hombres armados sin identificar quienes les hurtaron las pertenencias y los condujeron a la zona alta de Caldono.

El representante a la Cámara Ermes Pete, señaló que lograron la recuperación del líder y los acompañantes después de seis horas en el municipio de Piendamó y que fueron encontrados en buenas condiciones de salud.

La senadora Aida Quilcué rechazó el suceso y pidió a las entidades correspondientes y al Gobierno nacional protección y garantías de seguridad y libre movilidad para el departamento del Cauca.

En esta zona del Cauca delinque la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.