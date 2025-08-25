Regiones

Líder indígena e integrante del equipo del Alto Comisionado de Paz fue víctima de un retén ilegal en

Manuel Mavisoy junto a sus acompañantes fueron despojados de sus pertenencias y secuestrados por un grupo armado aún sin identificar. Después de seis horas quedaron en libertad.

El líder indígena Manuel Mavisoy. Crédito: Suministrada.

El líder indígena Manuel Mavisoy. Crédito: Suministrada.

El líder indígena Manuel Mavisoy, secretario general de Gobierno Mayor de la organización indígena e integrante del equipo de Otty Patiño, en la consejería para la paz, fue víctima de un retén ilegal en la vía Panamericana entre Popayán y Cali.

Los hechos se registraron en el sector de El Pital cuando la víctima se desplazaba junto a sus acompañantes y escoltas hacia el municipio de Caldono.

De acuerdo con la denuncia, ahí fueron interceptados por hombres armados sin identificar quienes les hurtaron las pertenencias y los condujeron a la zona alta de Caldono.

Más información

El representante a la Cámara Ermes Pete, señaló que lograron la recuperación del líder y los acompañantes después de seis horas en el municipio de Piendamó y que fueron encontrados en buenas condiciones de salud.

La senadora Aida Quilcué rechazó el suceso y pidió a las entidades correspondientes y al Gobierno nacional protección y garantías de seguridad y libre movilidad para el departamento del Cauca.

En esta zona del Cauca delinque la estructura Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc lideradas por alias ‘Iván Mordisco’.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad