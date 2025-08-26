Un subintendente de la Policía fue asesinado en el norte del Cauca

José Yair Reyes Lucumí subintendente de la Policía fue asesinado en el norte del Cauca tras el ataque armado de un grupo armado al margen de la ley. En la reacción del uniformado un presunto subversivo también murió.

La víctima hacia parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional.

Información preliminar apunta a que cuando el uniformado se movilizaba junto a otro policía por el perímetro urbano del municipio de Corinto, fueron interceptados por presuntos integrantes de una estructura ilegal.

La situación habría generado un cruce de disparos donde fue asesinado Reyes Lucumí, su compañero logró salir con vida del suceso violento.

La comunidad reportó que en medio de la situación un civil que resultó herido fue remitido hasta Cali para recibir atención médica.

Las autoridades iniciaron las investigaciones pertinentes para conocer los móviles del suceso y dar con el paradero de los responsables.

En esta zona del norte del Cauca hay amplia presencia delictiva de la estructura Dagoberto Ramos de las Disidencias de las Farc.