Concejal pide a EE.UU. investigar al Gobierno Petro por presunto favorecimiento al régimen de Maduro

El concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Julián Uscátegui, elevó una solicitud formal al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para que se adelante una investigación que determine el presunto favorecimiento del Gobierno del presidente, Gustavo Petro a grupos armados y al régimen de Nicolás Maduro.

En la carta, enviada a la Casa Blanca, Uscátegui advirtió que la política de paz total, impulsada por el Gobierno Petro, no ha cumplido su propósito y, por el contrario, “ha derivado en impunidad para reconocidos narcotraficantes, fortalecimiento de grupos armados ilegales y un preocupante alineamiento con estructuras criminales transnacionales”.

“La llamada ‘paz total’ se convirtió en una licencia para delinquir. En lugar de reducir la violencia, ha beneficiado a quienes viven del narcotráfico y la guerra”, dijo el concejal Uscátegui.

¿Qué hechos están registrados en la carta?

En la comunicación, el cabildante destacó varios hechos como favorecimientos a los grupos ilegales:

La implementación de la ley de paz total y la radicación de un proyecto de Ley de Sometimiento que busca reducir penas incluso para responsables de crímenes atroces, además de permitir la conservación de dinero producto del narcotráfico.

El nombramiento de al menos 67 criminales como "gestores de paz", varios de ellos reincidentes en actividades delictivas.

La reducción en la erradicación de cultivos ilícitos, que derivó en un aumento del 10% en los cultivos coca, 53% en la producción de cocaína y el 63% tráfico de cocaína no incautada.

Ceses al fuego que no disminuyeron la violencia y que, por el contrario, facilitaron el fortalecimiento de los grupos armados y su expansión territorial en más del 50%.

La creación de una Zona Económica Binacional con Venezuela sin controles efectivos, que "podría convertirse en un corredor seguro para el Cartel de los Soles y sus estructuras armadas aliadas".

sin controles efectivos, que “podría convertirse en un corredor seguro para el Cartel de los Soles y sus estructuras armadas aliadas”. Contratos estatales irregulares que habrían beneficiado al ELN.