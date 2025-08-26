Régimen de Maduro liberó a colombianos retenidos en frontera con Arauca

El régimen de Nicolás Maduro liberó este martes 26 de agosto de 2025 a cuatro firmantes del Acuerdo de Paz y a un contratista que permanecían retenidos en Venezuela desde el pasado 14 de agosto. La entrega de los connacionales se realizó hacia las 4:00 de la tarde en el puente internacional Atanasio Girardot, que comunica a Cúcuta con el estado Táchira.

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) confirmó la liberación y señaló que las personas fueron recibidas en buen estado de salud. Además, informó que los escoltas que acompañaban a los firmantes recuperaron sus armas de dotación tras la intervención de las autoridades venezolanas, que aclararon su situación jurídica.

Los cinco colombianos habían sido retenidos en la zona fronteriza de Arauca cuando regresaban de un acto oficial de la ARN en Fortul, donde se entregaron incentivos económicos a asociaciones de firmantes del Acuerdo de Paz. Según versiones conocidas en su momento, decidieron cruzar hacia territorio venezolano antes de retornar a Colombia, lo que derivó en su detención.

La ARN destacó la labor de la Cancillería, de la Embajada de Colombia en Venezuela y del partido Comunes, surgido del Acuerdo de Paz, por su apoyo en el proceso. “Su compromiso y gestiones fueron fundamentales para lograr la liberación de nuestros connacionales”, señaló la entidad, que reiteró su compromiso con la protección y el acompañamiento a las personas en proceso de reincorporación.