ARN denuncia retención de cuatro firmantes y un contratista en Venezuela

La Agencia Nacional de Reincorporación (ARN) denunció que en las últimas horas cuatro firmantes de paz y un contratista de la ARN fueron retenidos por autoridades venezolanas.

La entidad identificó a los retenidos como Diana Viloria Franco, Camilo Vanegas Otálora, Mayiled Bustos Perdomo, Omar Delgadillo Rincón y William Rodríguez Rojas, quienes se trasladaron el 13 de agosto a un evento de entrega de incentivos económicos en Fortul (Arauca).

Según la información proporcionada el retorno a sus hogares estaba programado para el 14 de agosto, por lo cual al parecer habrían cruzado un puente fronterizo con la intención de hacer turismo y allí fueron abordados por las autoridades venezolanas.

“Frente a esta situación, la ARN activó de manera inmediata los canales institucionales y diplomáticos pertinentes, con el objetivo de esclarecer los hechos que llevaron a su retención y garantizar el respeto por sus derechos fundamentales” señaló la ARN.

