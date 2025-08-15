“Saque sus manos de América Latina”: el mensaje de Ernesto Samper a Donald Trump

El expresidente Ernesto Samper lanzó un duro mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a través de un video publicado en sus redes sociales. Y le pidió “sacar las manos de América Latina”.

De otro lado, cuestionó la injerencia del país norteamericano en la región: “Presidente Trump, no se meta con la justicia que castiga a Bolsonaro en Brasil y juzga a Uribe en Colombia. No trate al presidente de Venezuela como un criminal ni se le ocurra enviar tropas a la región porque desatará una guerra de dolorosas consecuencias”, dijo.

También aseguró que Panamá no es propiedad de los Estados Unidos, “ni Malvinas ni Guantánamo. Nunca lo han sido, nunca lo serán”.

De otro lado, pidió que Trump acabe “con el bloqueo genocida de Cuba y Venezuela. Debe perseguir a los migrantes latinoamericanos como si fueran animales. Aléjese de nosotros. Saque sus manos de América Latina”.

Estas afirmaciones se dan después de que Estados Unidos anunciara el despliegue de sus fuerzas hacia el mar Caribe para la lucha contra el narcotráfico. Y también luego de que aumentara la recompensa por la captura de Nicolás Maduro.