Alcaldía de Bogotá pide apoyo urgente de Policía e ICBF en el Parque Nacional donde están los Emberá

En el lugar, según el secretario, se evidencia instrumentalización de menores de edad y agresión a funcionarios.

Indígenas Emberá en inmediaciones al Parque Nacional. Foto: Cortesía Alcaldía de Bogotá.

A través de su cuenta de X (anteriormente Twitter), el secretario general de la Alcaldía de Bogotá, Miguel Moyano Silva informó que, debido a la compleja situación de orden público que se está viviendo en el Parque Nacional, donde están asentados hace varios meses integrantes de la comunidad indígena Emberá, se solicitó acompañamiento urgente de la uniformados de la Policía Metropolitana de la ciudad y el Instituto de Bienestar Familiar.

“Desde Alcaldía de @Bogota le hemos solicitado @PoliciaBogota y al @ICBFColombia acompañamiento a nuestros equipos en Parque Nacional. Nuevamente nuestros equipos son amenazados con agresión física. Necesitamos el apoyo urgente”, dijo el secretario.

Sumado a esto, el alto funcionario expuso varios riesgos que están afectando la sana convivencia en ese lugar.

“Se evidencia posible instrumentalización de menores en acciones de ocupación indebida y riesgosa del espacio público. Camiones con enseres, incluyendo pipetas de gas intentan descargar en espacio público”, concluyó.

