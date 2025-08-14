“Seguiré defendiendo mi inocencia”: ministro Sanguino negó relación con carrusel de la contratación

En el marco de la continuación de la audiencia de acusación y llamado a juicio contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, por su supuesta relación con el entramado del carrusel de la contratación, el jefe de la cartera de Trabajo defendió que no cometió delito alguno y señaló a los testigos en su contra como calumniosos.

“Debo advertir honorable magistrado e intervinientes que seguiré insistiendo en mi inocencia plena, toda vez que estas acusaciones se han derivado de declaraciones calumniosas de dos confesos delincuentes condenados como el señor Héctor Zambrano y el señor Héctor Julio Gómez, delincuentes condenados además gracias a mis denuncias en contra del carrusel de la contratación como concejal” dijo el ministro.

En adición, aseveró que los testigos, tanto un exsecretario de salud como un excontratista condenados, están obrando en venganza en su contra, en vista de que durante su paso por el Concejo de Bogotá, sostiene, fue uno de los principales denunciantes del saqueo a las arcas de la capital por medio del Carrusel de la Contratación.

“Estas acusaciones, todas, las del 2008 y las del 2009 fueron fundamentadas por declaraciones injuriosas y calumniosas, malintencionadas como una actitud de venganza de confesos delincuentes condenados por los delitos del cartel de la contratación, de haber afectado el patrimonio público de los bogotanos” sentenció.

Adicionalmente, recordó que proviene de un acuerdo de paz por lo que “en mi vida pública, en mi condición de concejal, de congresista, y ahora en el ministerio de Trabajo he actuado con apego estricto al cumplimiento de las normas de la constitución; seguiré defendiendo mi inocencia, y por supuesto que respaldo la acción de un recurso de apelación que ha sido detallado por mi defensor” señaló Sanguino.

También, el ministro indicó que celebra la decisión de archivar por preclusión los hechos por los que era sindicado en 2008, que se relacionan con una supuesta intervención ante el exalcalde Samuel Moreno para que nombrara a Liliana Paternina como gerente del Hospital de Usme. Para Sanguino se había fundamentado “una acusación a todas luces incorrecta en relación con un supuesto tráfico de influencias”.

Por su parte, la defensa del ministro sustentó el recurso de apelación en el que pide la nulidad, enfocándose en que la imputación de la Fiscalía fue inflada y que no se concretó en el escrito de acusación la hora, modo y lugar de la supuesta coima por la que se señala al ministro por la obra del nuevo Hospital de Usme.

La Procuraduría respaldó la solicitud de la defensa planteando que el escrito de acusación presenta defectos “en su articulación y afecta los derechos de defensa”. El proceso quedó suspendido por cuenta del recurso presentado hasta que la Sala de Casación Penal resuelva en segunda instancia.

