Aranceles de Trump no han afectado el tránsito por el canal de Panamá

El administrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, dijo este jueves 14 de agosto que los aranceles que impuso a decenas de países el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no han afectado el tráfico de buques mercantes en la vía interoceánica.

Decenas de economías de todo el mundo enfrentan tarifas aduaneras estadounidenses más altas desde el 7 de agosto, al entrar en vigor los aranceles “recíprocos” con los que Trump amenazó durante mucho tiempo debido a prácticas comerciales que considera injustas.

Algunos analistas temían que la política arancelaria de Trump provocara una reducción en el tránsito de buques por el cauce panameño, por donde circula el 5% del comercio marítimo mundial.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) había proyectado para este año fiscal -del 1 de octubre de 2024 al 30 de septiembre de 2025- un ingreso récord de 5.623 millones de dólares, 12,7% más que el año previo.

Además, la ACP había previsto que unos 13.900 barcos crucen esta ruta marítima con unos 520 millones de toneladas de carga.

Vásquez reconoció que “ciertamente ha habido un cambio en la composición del tráfico” marítimo, pues ha habido “muchas más cargas manufacturadas” en la primera parte del año fiscal.

El canal de Panamá, de 80 kilómetros, conecta más de 1.900 puertos en 170 países. Su principal ruta enlaza los puertos de China, Japón y Corea del Sur con terminales de la costa este de Estados Unidos.

La ACP prevé también aportar este año al tesoro nacional 2.789 millones de dólares, una cifra inédita para esta vía marítima, cuyos ingresos provienen principalmente del cobro de peajes a los barcos.

En el año fiscal anterior, el canal obtuvo ingresos por 4.986 millones de dólares.

Desde que pasó a manos de Panamá el 31 de diciembre de 1999, el canal ha entregado al erario más de 25.700 millones de dólares.

Escuche W Radio en vivo: