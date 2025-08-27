El código iframe se ha copiado en el portapapeles

No me suena, no creo que sea posible: Santos sobre posibilidad de ataque de Venezuela a Colombia

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz, habló con La W acerca de la tensa situación que vive el régimen de Nicolás Maduro con la llegada de parte de la aproximación de la flota de Estados Unidos.

¿ Venezuela puede atacar a Colombia como un plan b?

Ante la hipótesis de Gabriel Silva Luján, exministro de Defensa, de que Venezuela podría estar pensando en atacar a Colombia, Santos respondió de manera contundente.

“No me suena, no creo que sea posible. Nosotros tenemos capacidad para contener eso. La situación en este momento de Venezuela es muy compleja por la flota de Estados Unidos”, afirmó.

De esta manera, comentó que la solución pacífica siempre ha estado sobre la mesa: “darle una salida digna al régimen de Maduro”.

¿Estados Unidos invadirá Venezuela?

“La invasión de Venezuela a Colombia no tiene pies ni cabeza. La de EE.UU. no la descarto, no sé las intenciones que tienen”, señaló.

Finalmente, mencionó que ante las circunstancias que se presentan, “hay que buscar con mayor vehemencia una salida que prevenga la tragedia y las muertes”.

Escuche la entrevista completa con Juan Manuel Santoa aquí: