Presidente del Consejo de Estado respalda al magistrado Ibáñez y pide “respeto” por la justicia

En el marco del evento anual de la Corte Suprema de Justicia, el presidente del Consejo de Estado, Luis Alberto Álvarez, respaldó públicamente al presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez.

Lo anterior, en el marco de las críticas que ha recibido desde el Gobierno Nacional y el propio presidente Gustavo Petro, quien ha cuestionado al magistrado Ibáñez y lo ha señalado de querer hundir la reforma laboral por “odio ideológico”.

Álvarez pidió respeto por la justicia y sus decisiones ante estos cuestionamientos.

“El doctor Ibáñez es hoy el representante de una cabeza de los órganos de la justicia y su papel, como lo viene haciendo, es representar a una rama del poder público, de manera que nosotros deploramos que haya descalificaciones y que por supuesto no se respete las decisiones de la justicia”, sentenció con dureza.

Al mismo tiempo el magistrado Álvarez aseveró que “la justicia es una sola, la rama judicial actúa al unísono y siempre hacemos prevalecer la vigencia de la Constitución y la fuerza del derecho“ sentenció el presidente del alto tribunal.