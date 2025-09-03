¿Con cuántos votos fue elegido Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional?

Este 3 de septiembre, Carlos Camargo fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional en la plenaria del Senado.

La votación fue considerada como una de las más reñidas y tensas de los últimos meses, pues se definió por un estrecho margen y en medio de una fuerte puja política entre el Gobierno y la oposición.

Camargo, exdefensor del Pueblo, se impuso en la votación del Senado a la Corte Constitucional y reemplazará al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien deja su cargo en esa alta corte en los próximos días.

En medio de la elección, Camargo afirmó que su compromiso “es con la democracia, la Constitución y el futuro de nuestra Nación”, agregando que en este proceso están en juego “la democracia, la estabilidad institucional y la preservación de la separación de poderes”.

¿Con cuántos votos fue elegido Carlos Camargo?

Carlos Camargo fue elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional con un total de 62 votos. La segunda en votación fue María Cristina Balanta con 41 votos.

¿Por qué la sesión en el Senado fue pausada?

En un momento, la sesión fue pausada debido a la disputa jurídica y política sobre si los senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega, del partido Cambio Radical, podían votar.

Este debate surgió debido a la sanción de la colectividad y el posterior amparo que les brindó una medida cautelar del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La sesión fue suspendida mientras la mesa directiva definía el camino a seguir. Posteriormente, surgió un cruce de declaraciones entre el secretario del Senado, Diego González, y el presidente de la corporación, Lidio García.

Le puede interesar: Carlos Camargo es el nuevo magistrado de la Corte Constitucional

González argumentó la existencia de un limbo jurídico y explicó que la decisión sobre la participación de los senadores no le correspondía: “La decisión que debería tomar la mesa directiva está por saberse, no la puedo tomar yo”.

Posteriormente, García le respondió: “El señor secretario sacudió el bulto”.

Escuche W Radio en vivo: