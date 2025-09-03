¿Quién es Carlos Camargo, nuevo magistrado de la Corte Constitucional?

El exdefensor del Pueblo, Carlos Camargo, se impuso en la votación del Senado a la Corte Constitucional, para reemplazar al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien deja su cargo en esa alta corte en los próximos días. Camargo ocupará un periodo de 8 años en la Corte.

Carlos Camargo llega a la Corte Constitucional con 46 años de edad. El abogado nacido en Cereté (Córdoba) llegó a ser Defensor del Pueblo; además, en el pasado se desempeñó como director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos. En materia electoral llegó a ser presidente del Consejo Nacional Electoral y Registrador Nacional encargado.

Su proceso de elección no estuvo ajeno a la polémica luego de que La Silla Vacía revelara que varios de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que participaban en la elección para que hiciera parte de la terna, tenían a familiares o allegados en la Defensoría del Pueblo, contratados durante la administración de Camargo.

En materia de estudios, según la hoja de vida de Carlos Camargo que está colgada en la página de la Cámara de Representantes, Camargo es doctor y magíster en derecho, vinculado especialmente a la Universidad Sergio Arboleda como estudiante y también como docente por varios años.