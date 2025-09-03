Corte Constitucional avala acuerdo de inversión entre Colombia y Venezuela

La Corte Constitucional dejó en firme el acuerdo suscrito entre Colombia y Venezuela que busca proteger y promover las inversiones de manera recíproca entre ambos países . El tratado, firmado el 3 de febrero de 2023 en Caracas, fue revisado por la Sala Plena en cumplimiento del control automático previsto en la Constitución.

El alto tribunal concluyó que el proceso de aprobación cumplió con todos los requisitos. “Tanto la fase previa gubernamental, como el proceso legislativo de aprobación del Acuerdo satisfacen los requisitos previstos en la Constitución y la ley”, señaló la Corte, que además aclaró que no se requería consulta previa porque el acuerdo “no tiene un impacto positivo ni negativo sobre comunidades étnicamente diferenciadas”.

Durante el análisis, la Corte verificó que el Congreso respetó cada etapa del trámite: desde la presentación del proyecto por parte del Gobierno, su publicación oficial y el debate en las comisiones, hasta la votación final en las plenarias. También confirmó que el acuerdo no contempla beneficios tributarios ni ordena gasto público, por lo que no era necesario un estudio de impacto fiscal.

En el examen de fondo, el tribunal concluyó que el tratado es constitucional porque promueve objetivos alineados con la Carta Política, como “el desarrollo económico sostenible, la integración regional, el respeto por la soberanía estatal y la creación de condiciones de seguridad jurídica para las inversiones”. Según la Corte, el acuerdo es “idóneo para lograr dichos fines” y fortalece el marco de protección a los inversionistas de ambos países.

Con esta decisión, el pacto internacional queda ratificado y sienta las bases para un mayor intercambio económico y cooperación entre Colombia y Venezuela.