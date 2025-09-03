Caso UNGRD: Sandra Ortiz se quedó sin defensor, su abogado renunció

La exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República Sandra Liliana Ortiz Nova, procesada por su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), se quedó sin defensor, el abogado Oswaldo Medina, confirmó que renunció a seguir representándola judicialmente.

Esto ocurrió luego de la audiencia de acusación en la que la Fiscalía General de la Nación la llamó a juicio porque supuestamente fue la “mensajera” del soborno de 3.000 millones de pesos que se habría pagado al expresidente del Senado, Iván Name, para que respaldara las reformas políticas del Gobierno Nacional.

“Concluida la audiencia de acusación, consideré que es bueno que el proceso que se sigue contra ella tenga nuevas ideas, quedamos en buenos términos, y espero que pueda salir adelante”, señaló el abogado Medina.

El pasado primero de septiembre, la Fiscalía formalizó la acusación contra Ortiz Nova, por su presunta responsabilidad en el saqueo de la UNGRD.

Ante una juez Penal Especializada de Bogotá, el equipo de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, a cargo de la macroinvestigación por las irregularidades de contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, acusó a Ortiz Nova por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público.

La investigación de la Fiscalía advierte que “el 12 de octubre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la exfuncionaria habría recibido de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con 1.500 millones de pesos en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al expresidente del Congreso de la República, Iván Name Vásquez.

Al día siguiente, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a entregar la maleta a la exfuncionaria con otros 1.500 millones de pesos, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez”.

Según los elementos materiales probatorios, Ortiz Nova, al parecer, era consciente de que el dinero que recibió provenía de recursos de la UNGRD, que iban a ser destinados al pago de sobornos por el direccionamiento de una orden de proveeduría que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira.

La audiencia preparatoria de juicio iniciará el próximo 19 de noviembre.

