Fiscalía imputará cargos a subdirector de la UNGRD, por un caso de narcotráfico

La Fiscalía General de la Nación anunció en la tarde de este lunes que radicó solicitud de audiencia de formulación de imputación de cargos en contra del vicealmirante en retiro de la Armada Nacional, José Ricardo Hurtado Chacón, quien actualmente es el subdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Puede leer: Alcalde de Supía reclama a la UNGRD recursos prometidos para solucionar afectaciones por las lluvias

Según informó la Fiscalía, la imputación sería por los delitos de prevaricato por acción agravado; destrucción, supresión y ocultamiento de documento público; falsedad ideológica en documento público; y fraude procesal.

“Los hechos que se le atribuyen ocurrieron el 29 de noviembre de 2015. En su condición de comandante de la Fuerza de Tareas contra el Narcotráfico N°13, con sede en Urabá (Antioquia), habría ordenado dejar en libertad a tres ciudadanos, uno de ellos de nacionalidad hondureña, aprehendidos en un procedimiento de interdicción marítima con algo más de media tonelada de clorhidrato de cocaína ocultos en una lancha. Producto de la instrucción dada, presuntamente fueron destruidos documentos y se expidieron otros para impedir que fueran judicializados los hombres que conformaban la tripulación de la embarcación detenida”, informó la Fiscalía.

Se espera que se defina la fecha en la que se realizará la audiencia de imputación de cargos.