Caso UNGRD: estos son los argumentos por los que la juez negó el preacuerdo de Luis C. Barreto

W Radio conoció los apartes más importantes de la audiencia en la que la juez 49 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá decidió rechazar el preacuerdo que suscribió Luis Carlos Barreto Gantiva con la Fiscalía General de la Nación, por considerar que “quebranta el principio de legalidad”.

Señaló la juez que “la pena de multa calculada y convenida por el delito de peculado por apropiación agravado es ilegal”.

Según argumentó la juez, el preacuerdo vulneraba el principio de legalidad porque el exdirector de Conocimiento de la UNGRD solo reintegró $150 millones, a pesar de que el peculado se configuró en $12.065 millones, y dijo que esto es contrario a la ley.

“Si la cuantía de lo apropiado, según la imputación fáctica y jurídica, es de doce mil sesenta y cinco millones ochocientos veintinueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos, quebranta el principio de la legalidad”, señaló.

Según la juez, la Fiscalía no sustentó debidamente las razones por las que Barreto Gantiva solo debía reintegrar 150 millones de pesos.

“Para el juzgado, en consecuencia, no se sustenta debidamente que el procesado únicamente tuviera el deber de reintegrar 150 millones de pesos para poder preacordar con beneficios la aceptación”, dijo la juez.

Igualmente, criticó a la Fiscalía y argumentó que se omitieron agravantes que estaban incluidos en la imputación por el delito de soborno:

“Sin ninguna explicación o justificación, para efectos del preacuerdo no se tuvieron en cuenta las circunstancias de mayor punibilidad, lo que podría interpretarse como un doble beneficio encubierto”, señaló.

Por último, el juez manifestó que el despacho concluyó que el preacuerdo resultaba “excesivamente favorable” para el procesado frente a la magnitud del daño causado.

