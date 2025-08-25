Corte Suprema cita a Sneyder Pinilla en investigación a presidente de la Comisión Primera del Senado

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, despacho de la magistrada Cristina Lombana, citó a rendir declaración juramentada al exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, uno de los cerebros del entramado de corrupción.

El despacho de la magistrada Lombana interrogará a Pinilla este lunes 25 de agosto después de las 9:00 de la mañana, en la sede de la Sala de Instrucción, y dentro del radicado por el cual son investigados: el presidente de la Comisión Primera del Senado, Julio Elías Chagüi, y la senadora Martha Peralta.

En el caso de Chagüi, es procesado por presuntamente haberse beneficiado con la contratación irregular en la UNGRD, luego de testimonios de María Alejandra Benavides.

Frente a Peralta, se le sindica de supuestamente haber intervenido irregularmente para lograr la adjudicación de un contrato por más de 2.200 millones de pesos en La Guajira, según declaraciones de Olmedo López.El llamado a declarar se produce apenas cinco días después de que un juez de Bogotá aprobara el principio de oportunidad suscrito entre Sneyder Pinilla y la Fiscalía, luego de sus declaraciones ya conocidas y además se comprometiera a hablar sobre otras personas que habrían tenido relación con el entramado.