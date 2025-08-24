Juez envió a la cárcel a alias ‘Mono Luis’, hermano de ‘Iván Mordisco’, jefe de las disidencias

Un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a la cárcel a Luis Fernando Vera Fernández, conocido como ‘Mono Luis’, hermano de Néstor Gregorio Vera Fernández, conocido como ‘Iván Mordisco’, jefe de las disidencias de las Farc.

Según la investigación de la Fiscalía, alias ‘Mono Luis’ sería el responsable del crimen de un desmovilizado de las extintas Farc – EP, perpetrado el pasado 9 de julio en la vereda Curiche, en El Peñón (Cundinamarca).

“Este hombre presuntamente disparó en tres ocasiones contra la víctima, causándole la muerte y dejó el cuerpo abandonado en una zona boscosa, donde fue encontrado por las autoridades. Posteriormente, a través de comunicaciones telefónicas, habría reconocido su autoría en el ataque y explicado las motivaciones para hacerlo”, informó la Fiscalía.

El hermano de alias ‘Iván Mordisco’ fue capturado en un operativo conjunto entre la Dijín de la Policía Nacional y la Fiscalía, en un inmueble ubicado en zona rural de El Peñón.

En el allanamiento fueron incautados una escopeta, un arma traumática, un revólver con proveedor y cartuchos, así como munición de distintos calibres.

Debido a esto, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes y municiones.

Alias ‘Mono Luis’ se declaró inocente y no aceptó los cargos.

El juez, acogiendo la solicitud de la Fiscalía, decidió imponer una medida de aseguramiento preventiva en establecimiento carcelario, tras considerar que representa un peligro para la sociedad y para las víctimas.