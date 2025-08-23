Si usted lo desea acabe con el resto de mi familia: ‘Iván Mordisco’ a Petro tras captura de su hermano

El máximo comandante de las disidencias de las Farc, Iván Lozada, alias ‘Iván Mordisco’, se pronunció este 23 de agosto a través de un comunicado dirigido al presidente Gustavo Petro luego de que su hermano fuera capturado este viernes.

Lea también: “Que en este lugar se simbolice una llama eterna”: Álvaro Uribe rindió homenaje a Miguel Uribe

El hermano del cabecilla es señalado de tener vínculos con el narcotráfico. En el escrito, alias ‘Mordisco’, asegura que, pese a los golpes contra su familia, no se rendirá.

“En el gobierno de Uribe me desaparecieron una hermana y no me he rendido, si usted lo desea acabe con el resto de mi familia, no creo en la justicia colombiana , pero confió en la justicia revolucionaria, los mártires de otras épocas nos han impulsado a la resistencia Fariana y lo de ahora será un motivo más para luchar por los cambios estructurales del país , que nos permitan libertad y bienestar para todos los colombianos. No invoco a nadie", dice la carta.

‘Mordisco’, además, rechaza lo que califica como “shows mediáticos” en anteriores intentos de negociación, señalando que fueron más estrategias de guerra que verdaderos escenarios de paz.

“No ingresé a las Farc para hacer shows mediáticos de paz, usted pretendió llevarnos a la rendición en la mesa de diálogo, que no fue una mesa de diálogo, hoy es más que claro, que fue una estrategia de guerra a la que nos convocó“, dice.

Lea más: Petro reveló que zona donde aterrizó helicóptero en Amalfi tenía explosivos: “Era una trampa”

Y concluye: “Nuestra bandera política es la paz de Colombia, le hemos apostado a la solución política al grave conflicto del país y siempre nos hemos encontrado con la interpretación de la clase política y oligárquica de la paz como sinónimo de rendición , para nosotros la paz es la solución a los problemas sociales, políticos y económicos, cuando esté dispuesto a que discutamos la paz con justicia social podríamos entendernos y nos sentaríamos a una mesa de diálogo sería, que nos lleve al noble propósito de solución a los grandes y agudos problemas que padece nuestra patria".

Este es el comunicado: