MinDefensa señala a disidencias de ‘Iván Mordisco’ como responsables de atentado en Cali

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’ son los responsables del atentado en la ciudad de Cali.

Vea aquí: Alcalde Alejandro Eder ordenó militarización de Cali tras atentado

Un carro bomba explotó a las 2:00 de la tarde de este jueves, 21 de agosto, en una vía aledaña a la base Marco Fidel Suárez en Cali, capital del Valle del Cauca.

Le puede interesar: Ofrecen recompensa de hasta 800 millones por información de los autores del atentado

"Este cobarde ataque contra los civiles es una reacción desesperada por la pérdida del control del narcotráfico en el Valle del Cauca, Cauca y Nariño, donde la fuerza pública ha neutralizado gran parte de esta amenaza y avanza en la recuperación irreversible del territorio para la legalidad. Expresamos toda nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias de los asesinados y heridos en este atentado contra la población civil y contra los hombres y mujeres de la Fuerza Aérea" dijo.

Asimismo, la defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo que, según su último reporte recibido, el atentado terrorista deja hasta el momento un balance de 6 muertos y cerca de 60 heridos.