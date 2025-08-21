Alcalde Alejandro Éder ordenó militarización de Cali tras atentado

Atentado en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez este jueves, en Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán Jr

Tras el atentado con explosivos en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación en Cali, el alcalde Alejandro Éder ordenó la militarización de la ciudad y convocó un Consejo de Seguridad en el que se espera la presencia del presidente Gustavo Petro.

“Ante la delicada situación que vive nuestra ciudad, he ordenado la militarización de Cali. Adicionalmente, hemos reforzado la presencia de la Policía en las salidas y entradas de la ciudad”, señaló.

Asimismo, Éder convocó un consejo de seguridad con presencia del presidente de la República, Gustavo Petro, y la cúpula militar.

“Importante que en este momento permanezcamos unidos, juntos para enfrentar la amenaza del narcoterrorismo que vuelve a aparecer en nuestro país”, señaló.