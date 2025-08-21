Atentado con explosivos cerca de la Escuela Marco Fidel Suárez, en Cali, dejó al menos 5 muertos

Atentado con explosivos en inmediaciones de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali

En la tarde de este jueves 21 de agosto se registró un atentado con explosivos en inmediaciones de la Escuela de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, lo que generó pánico entre los ciudadanos.

Las primeras versiones indicarían que se trató de un ataque con un vehículo cargado con explosivos.

El presidente Gustavo Petro confirmó que el hecho dejó al menos 5 muertos y más de 14 heridos.

Noticia en desarrollo.