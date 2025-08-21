Alcaldía de Cali ofrece recompensa de hasta 400 millones por información de los autores del atentado
Alejandro Éder rechazó el atentado registrado en las inmediaciones de la Escuela Marco Fidel Suárez, en Cali.
El alcalde de Cali, Alejandro Éder, rechazó y condenó el atentado registrado en la tarde de este jueves 21 de agosto en las inmediaciones de la Escuela Marco Fidel Suárez, en Cali, que deja al menos 5 muertos y más de 14 heridos, según el presidente Petro.
“Rechazo y condeno el atentado ocurrido hace unos minutos en inmediaciones de la Base Aérea. Este acto violento atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad”, dijo.
Desde la Alcaldía ofrecen una recompensa de 400 millones de pesos a quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables.
“Cali no bajará la guardia ante este atentado y solicitamos al Gobierno Nacional mayor acompañamiento para garantizar la tranquilidad de los caleños”, escribió en su cuenta de X.
Además, expresó la solidaridad con las personas que salieron afectadas por este hecho y sus familias.
Fue enfático en mencionar que no permitirán que el miedo se imponga sobre Cali. “Trabajaremos sin descanso para que los responsables respondan ante la justicia”, detalló.