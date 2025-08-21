Alcaldía de Cali ofrece recompensa de hasta 400 millones por información de los autores del atentado

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, rechazó y condenó el atentado registrado en la tarde de este jueves 21 de agosto en las inmediaciones de la Escuela Marco Fidel Suárez, en Cali, que deja al menos 5 muertos y más de 14 heridos, según el presidente Petro.

“Rechazo y condeno el atentado ocurrido hace unos minutos en inmediaciones de la Base Aérea. Este acto violento atenta contra la vida, la tranquilidad y la seguridad de nuestra ciudad”, dijo.

Desde la Alcaldía ofrecen una recompensa de 400 millones de pesos a quien brinde información que permita identificar y capturar a los responsables.

“Cali no bajará la guardia ante este atentado y solicitamos al Gobierno Nacional mayor acompañamiento para garantizar la tranquilidad de los caleños”, escribió en su cuenta de X.

Expresamos nuestra solidaridad con las personas afectadas y sus familias.

Además, expresó la solidaridad con las personas que salieron afectadas por este hecho y sus familias.

Fue enfático en mencionar que no permitirán que el miedo se imponga sobre Cali. “Trabajaremos sin descanso para que los responsables respondan ante la justicia”, detalló.