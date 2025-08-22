Petro reveló foto de alias ‘Sebastián’, uno de los presuntos responsables del atentado en Cali

El presidente de la República, Gustavo Petro, reveló a través de su cuenta de X la imagen del que sería uno de los responsables del atentado con un camión-bomba en Cali y que dejó varios muertos y más de 50 heridos.

Vea aquí: Alcalde Alejandro Éder ordenó militarización de Cali tras atentado

“Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias ‘Sebastián’ y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias ‘Marlon’, subordinado a la ‘Junta del Narcotráfico’”, escribió.

Este es uno de los presuntos responsables del atentado en Cali con camión/bomba, capturado por la comunidad en el lugar de los hechos. Es alias Sebastián y pertenece a las estructuras del EMC, dirigidas por alias Marlon, subordinado a la Junta del Narcotráfico pic.twitter.com/Oc9IUXo1c6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 22, 2025

De otro lado, el alcalde de Cali, Alejandro Éder, ordenó la militarización de la ciudad y convocó un Consejo de Seguridad con presencia del presidente Petro.

“Ante la delicada situación que vive nuestra ciudad, he ordenado la militarización de Cali. Adicionalmente, hemos reforzado la presencia de la Policía en las salidas y entradas de la ciudad”, señaló.