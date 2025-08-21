Petro responsabilizó a disidencias Farc tras ataque a helicóptero que dejó ocho policías muertos

En la mañana del jueves 21 de agosto de 2025, un helicóptero de la Policía Nacional de Colombia fue atacado por un dron con explosivos mientras realizaban operativos contra grupos armados ilegales en el departamento de Antioquia. Según el presidente Petro, en total 8 uniformados de la institución murieron tras el ataque.

Derriban helicóptero en Antioquia: ¿Qué dijo el Presidente Gustavo Petro frente al ataque?

Además, el presidente Petro reveló que de igual forma, al menos ocho policías resultaron heridos. “La autoría del hecho se atribuye al llamado frente 36 del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que: “Los muertos en la fallida guerra contra las drogas los pone Colombia. Acompañamos a las familias de los miembros de la Policía, quienes murieron y resultaron heridos cuando se disponían a sustituir cultivos de coca en un helicóptero que fue derribado”.

“Este Gobierno lucha contra el narcotráfico, pero qué triste que los muertos solo son nuestros y la guerra es solo en nuestro territorio. En otros países no cogen un capo, ni los dólares, ni las finanzas o las propiedades de los narcotraficantes. La guerra solo es para el cultivador y el jíbaro”.