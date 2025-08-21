Helicóptero de la Policía fue derribado con un dron en Antioquia: dejó al menos dos muertos

Helicóptero de la Policía fue derribado con dron en Amalfi, Antioquia; se confirma una víctima mortal.

Un helicóptero de la Policía se precipitó en zona rural de Amalfi, nordeste de Antioquia, tras ser atacado con un dron.

El presidente Gustavo Petro confirmó que un técnico falleció en el atentado y agregó que, durante el operativo, las autoridades incautaron una tonelada y media de cocaína que pertenecería al Clan del Golfo.

Logramos incautación de tonelada y media de cocaína del clan del golfo en Urabá y su reacción sucede en la zona, en la erradicación de hoja de coca en Amalfi, Antioquia, logran derrumbar un helicóptero de la policía, con hasta el momento un técnico muerto.



La reacción de la FAC… — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 21, 2025

El gobernador Andrés Julián Rendón indicó en su cuenta de X (antes Twitter) que aún es incierto el número de víctimas y que se activó la red hospitalaria para atender la emergencia.

Según el mandatario, la aeronave cumplía labores de apoyo a la erradicación manual de cultivos ilícitos en la vereda Los Trozos cuando fue atacada.

Queridos paisanos, esta es la paz total de Petro. En zona rural de Amalfi derribaron un helicóptero de la @PoliciaColombia que al parecer estaba brindando seguridad a uniformados en labores de erradicación manual a cultivos de coca. Los policías fueron atacados por un drone.

Es… pic.twitter.com/PnI0XhA2QQ — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 21, 2025

Aunque no se ha establecido la autoría, en la zona delinquen estructuras del Clan del Golfo y disidencias de las FARC.

