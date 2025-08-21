Helicóptero de la Policía fue derribado con un dron en Antioquia: dejó al menos dos muertos
La aeronave acompañaba labores de erradicación manual de cultivos ilícitos.
Un helicóptero de la Policía se precipitó en zona rural de Amalfi, nordeste de Antioquia, tras ser atacado con un dron.
El presidente Gustavo Petro confirmó que un técnico falleció en el atentado y agregó que, durante el operativo, las autoridades incautaron una tonelada y media de cocaína que pertenecería al Clan del Golfo.
El gobernador Andrés Julián Rendón indicó en su cuenta de X (antes Twitter) que aún es incierto el número de víctimas y que se activó la red hospitalaria para atender la emergencia.
Según el mandatario, la aeronave cumplía labores de apoyo a la erradicación manual de cultivos ilícitos en la vereda Los Trozos cuando fue atacada.
Aunque no se ha establecido la autoría, en la zona delinquen estructuras del Clan del Golfo y disidencias de las FARC.
