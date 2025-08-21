“No nos van a doblegar ante el terror”: MinDefensa sobre ataque con dron en Antioquia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reaccionó al ataque contra helicóptero en Amalfi, Antioquia. Informó que las fuerzas militares fueron desplegadas para garantizar la extracción de personal en tierra.

Sánchez responsabilizó de los hechos al cartel del Clan del Golfo, “causando el incendio de un helicóptero y afectación crítica a nuestros policías”.

El jefe de la cartera aseguró que todas las capacidades de la Fuerza Pública fueron desplegadas para garantizar la extracción del personal en tierra, brindar apoyo aéreo y neutralizar a los criminales responsables.

“Una vez se tenga total claridad de lo sucedido, informaremos al país. Lo cierto es que el Clan del Golfo no es otra cosa que un cartel de narcotráfico y terror, y como tal será enfrentado con toda la contundencia del Estado. No nos van a doblegar ante el terror. Nos levantamos y avanzamos de la mano de toda Colombia para desmantelar a estos criminales y proteger la vida de nuestra población”, dijo.

